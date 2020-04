Subsecretaria de Salud y "nueva normalidad": "¿Me puedo juntar con un grupo de amigos a tomar un café? Probablemente sí"

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, se refirió a la denominada "nueva normalidad" de la que ha hablado el gobierno, para referirse a medidas como la reapertura paulatina del comercio, el retorno de los funcionarios públicos a sus funciones

"Esta nueva forma es seguir es tomando todas las medidas necesarias, pero también tenemos que evaluar todos los otros riesgos respecto de estas medidas que estamos implementando, de una manera cuidadosa, responsable, tenemos que ir retomando la actividad", dijo Daza.

La subsecretaria ejemplificó: "¿me puedo juntar con un grupo de amigos a tomarme un café? Probablemente sí, , manteniendo las medidas restrictivas, juntarme con pocos amigos, cuatro amigos, con mascarillas, con lavado de manos".

"Ya no nos vamos a poder juntar como antes, no nos vamos a poder abrazar, no vamos a poder hacer lo que hacíamos antes", añadió.

Sobre el retorno a clases, que el presidente Piñera agendó para comenzar de forma gradual en mayo, la autoridad dijo que "se ha trabajado muy fuertemente para que los alumnos vuelvan a los colegios de una manera progresiva, evaluando cada comuna, cada lugar, cada colegio, y de esa manera, también que los niños vayan volviendo a su rutina escolar de manera paulatina y progresiva".

La subsecretaria de Salud también dijo, respecto de la situación de los funcionarios públicos, que "tenemos que responder a las necesidades que hoy tienen más que nunca las personas".