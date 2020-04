[FOTO] Natalia Valdebenito reaccionó duramente tras recibir critica en fotografía "sin filtro"

La comediante chilena, Natalia Valdebenito, reaccionó duramente luego de que publicara una foto "sin filtro" donde un usuario la criticó.

El usuario de Twitter comentó que "te ves cansada, el desgaste de todo lo vivido deja huellas. Salud y fuerza".

A lo que Valdebenito respondió que "no lo creo. Me veo bien a mis 40 años. Las huellas están en el alma y esas no le incumben a nadie. Salud tengo por suerte, fuerza también. Lo que me falta es paciencia pa' leer weones dándome la opinión sobre mi físico por una foto sin filtro".

La persona decidió responderle a la comediante y explicó que "el cansancio no se ve en arrugas, si eso temes, no existe filtro para ellos. Subjetividad le llamo, como tú tendencia a considerar todo como un ataque. Me equivoqué en ofrecerte salud y fuerza, lo cambio por paz y mesura. El salud no lo cambio, se necesita hoy más que nuncal cansancio no se ve en arrugas, si eso temes, no existe filtro para ellos. Subjetividad le llamo, como tú tendencia a considerar todo como un ataque. Me equivoqué en ofrecerte salud y fuerza, lo cambio por paz y mesura. El salud no lo cambio, se necesita hoy más que nunca".

"El cansancio no se ve en arrugas, si eso temes, no existe filtro para ellos. Subjetividad le llamo, como tú tendencia a considerar todo como un ataque. Me equivoqué en ofrecerte salud y fuerza, lo cambio por paz y mesura. El salud no lo cambio, se necesita hoy más que nunca", respondió valdebenito.