Covid-19: Uno de los fallecidos tenía 26 años y no tenía enfermedades previas

15:35 "Los organismos, biológicamente, no responden todos iguales; ésta es una persona que no tenía enfermedades de base y todavía tenemos mucho que aprender sobre el covid-19", señaló la seremi de Salud de la región de O'Higgins.

Según los últimos dato entregados por el Ministerio de Salud, 147 personas han fallecido por Covid-19, cinco de ellos tenían 39 años o menos, lo que corresponde al 3,4% de las víctimas por la enfermedad en Chile

Uno de los últimos casos de muerte se trató de un hombre de 26 años en la Región de O'Higgins. Según indicaron las autoridades regionales el joven se habría contagiado en su trabajo en Santiago y su condición se agravó pocas horas de ser diagnosticado.

Es importante señalar que el hombre no presentaba enfermedades de base, por lo que la seremi de Salud de O'Higgins aseveró que "los organismos, biológicamente, no responden todos iguales; ésta es una persona que no tenía enfermedades de base y todavía tenemos mucho que aprender sobre el covid-19. Lo que sí ésta es una alerta para nosotros, para mantener las medidas de precaución y para evitar los contagios".