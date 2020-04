¿Le duran poco los datos móviles? Siga estos tips para hacerlos rendir más

Previo a la llegada de la pandemia del Covid-19 a Chile, las últimas cifras de la Subtel respecto del uso de internet (2019) arrojaron que el 85% de las conexiones que se hacían desde este territorio eran a través de celulares.

Tomando en cuenta el contexto actual, puede que la cifra sea bastante mayor debido a que para muchos hoy no existe la posibilidad de conectarse a internet desde el trabajo o desde un recinto educacional. Además, el editor de Transmedia.cl, Mario Romero, comentó a hoyxhoy que "en casa de una familia de cuatro es más probable que haya cuatro celulares que cuatro notebooks".

Por esto, además del WiFi los datos móviles hoy son uno de los bienes más preciados. Pero, ¿cómo se recomienda usarlos para que rindan más?

De acuerdo a Romero, la primera regla para cuidar los datos es racionalizar el recurso, aprovechando de usar WiFi cada vez que se pueda (siempre y cuando las redes disponibles sean seguras, como la de la propia casa).

Asimismo, el experto manifestó que hay que priorizar el consumo, considerando que lo que más consume datos son las apps multimedia como Netflix y el streaming en general. Frente a esto, la sugerencia es intentar no usarlas mientras no se esté conectado a una red de WiFi.

En tanto, los expertos de la web especializada en tecnología Fossbytes.com, sugirieron borrar las aplicaciones que no se usan, configurar el teléfono de modo que las apps puedan actualizarse sólo cuando el smartphone se encuentre conectado a WiFi, descargar archivos grandes sólo con WiFi, desactivar el uso de datos móviles cuando no sean necesarios y desactivar notificaciones de apps de las que no se necesiten realmente (como las de juegos, por ejemplo).

Por otra parte, Romero aconsejó siempre conversar estos temas en familia y compartir cuando sea necesario, puesto que "a veces el papá y la mamá tienen planes mejores que los hijos", manifestó. Esto quiere decir que mientras algunos miembros del hogar están muy escasos de datos, puede que haya otros que estén con datos de sobra para todo el mes.

Otro punto que llamó a tener presente el representante de Transmedia.cl es que actualmente hay planes -y opciones de prepago- mucho más económicos y convenientes que los que se podían encontrar hace tres o cuatro años, por lo que es bueno revisar la oferta actual y compararla con lo que se tiene contratado con vigencia.

Es más, Movistar anunció ayer que a modo de apoyar a sus clientes liberará el uso de Instagram, Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp y Twitter para pospago, por lo que esas aplicaciones no descontarán gigas de sus planes y seguirán funcionando incluso si estos se agotan hasta el 30 de abril.

Además, los clientes con prepago podrán utilizar de manera libre las aplicaciones WhatsApp y Twitter, sin cargo ni descontar de sus gigas.