Turista británico que generó cuarentena en Caleta Tortel: "Siento mucho haberlos involucrado en medio de esta terrible enfermedad"

Después de estar más de 20 días conectado a un ventilador mecánico, el turista británico de 83 años, que provocó la cuarentena en Caleta Tortel en Aysén, se refirió a su situación.

En conversación con TVN, el hombre dijo que ha sido sometido a dos test de coronavirus y que ambos han salido negativos, consigna La Cuarta. Además, señaló que antes del viaje estuvo en un aeropuerto en el Reino Unido y luego en Madrid y Buenos Aires, y sostuvo que cree que fue en uno de esos lugares donde se contagió.

"El día anterior no me sentí tan mal, pero en la noche vino lo peor. Fue terrible. Comencé con una tos fuerte y mis pulmones no lo pasaron bien. Además, tenía la fiebre muy alta", indicó.

El hombre también mandó un mensaje "quiero decirles que lo siento mucho por esta cuarentena. Todo fue una casualidad y no tenía idea que iba a pasar. La tripulación del crucero decidió sacarme. A todos les digo que siento mucho haberlos involucrado en medio de esta terrible enfermedad".