Director del Servicio Jesuita a Migrantes acusó "racismo" contra extranjeros con Covid-19 en Quilcura

Tras un proceso que se extendió por más de un día, las autoridades lograron trasladar hasta una hotel sanitario a los 33 ciudadanos extranjeros que habitaban un cité en Quilicura, y que fueron diagnosticados con Covid-19.

El hecho generó revuelo, pues varios de ellos no querían dejar sus hogares temiendo perder sus pertenencias o arriesgarse a ser deportados.

En la mediación se hizo parte el director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), José Tomás Vicuña, quien estuvo presente en el lugar, y acusó que existieron episodios de discriminación.

"Acá el gran problema no son los haitianos, ha sido el racismo, acá hay personas chilenas y de otras nacionalidades y siempre que ha habido un foco se nombra el lugar, pero acá no fue el lugar, fue la nacionalidad", replicó.

Asimismo, reiteró que "acá se necesitaba voluntad, la hubo y ellos la han tenido (...) esto nos tiene que llevar a reflexionar sobre qué país queremos construir, un país que no puede ser que 'haitianice' la migración en cada momento".

Consultado sobre las razones que habrían tenido los residentes para no dejar el cité, Vicuña detalló que "la gran molestia de las personas que estaban dentro había sido la discriminación, no es posible que haya habido lanzamientos de piedras desde afuera, acá hay personas, no hay nacionalidades, son seres humanos con familia, habían niños".

Y en esta misma línea, concluyó que el problema "no son los haitianos, es el abuso, es la discriminación y qué va a pasar con ellos después. Ellos son personas con dignidad igual que cualquier chileno o chilena".