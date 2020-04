Marcelo Díaz: “Siento que futbolísticamente puedo estar en La Roja”

09:16 El volante de Racing Club se refirió a su ausencia de la selección nacional. “Si no estoy ahí es por algo. Sé que futbolísticamente no es, hay un entrenador que toma decisiones y hay que aceptarlas”, dijo “Carepato”.

El experimentado mediocampista nacional Marcelo Díaz se refirió a su distanciamiento de la Selección, la que ocurrió en la recta final de las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018, y apuntó como sus mejores recuerdos con el combinado el jugar la Copa del Mundo de Brasil 2014 y el triunfo sobre España en el Maracaná.

En un Live de Instagram con la arquera y capitana de la ‘Roja’, Christiane Endler, el jugador de Racing Club habló de la bueno y lo malo que ha vivido con el ‘Equipo de Todos’.

Consultado por su salida del seleccionado, ocurrido tras el cruce ante Bolivia en La Paz y con Juan Antonio Pizzi en el banco, y el no ser llamado posteriormente por Reinaldo Rueda, Díaz dijo que “yo creo que si me castigaron, no me llamaron más, que si no estoy ahí es por algo. Sé que futbolísticamente no es, hay un entrenador que toma decisiones y hay que aceptarlas”.

“El medio en su momento fue injusto por mi rendimiento. Ahora como estoy, lo entiendo, comparto. No tengo rencor con nadie, vivo mi vida ahora en paz. No quiero tener problemas con nadie. Siento que futbolísticamente puedo estar”, agregó.

En la misma línea, el ex Universidad de Chile, Basilea, Hamburgo y Pumas señaló que “en una Selección tienen que estar los mejores, los que en ese momento tengan los mejores rendimientos. Muchas veces hay cosas que no podemos entender. Si se trata de rendimiento yo debería estar. Sería un sueño volver”.

A la hora de recordar los mejores momentos con la camiseta de la ‘Roja’, el ‘Chelo’ indicó que “mi mejor recuerdo con la Selección es haber jugado un Mundial. Va a ser la experiencia más hermosa que voy a tener como futbolista. Haber ganado las Copa América son logros. Lo que yo viví en Brasil fue una sensación que yo me sentía en la luna. No podía creer el lugar que estaba habitando ese entonces”.

“Es algo que no se puede describir escuchar el himno nacional fuera de tu país. Cuando le ganamos a España en el Maracaná, de la manera que la gente cantó el himno nacional fue increíblemente estremecedor. Esa es la experiencia que más atesoro”, añadió.

Por último, ‘Carepato’ habló del presente del balompié nacional, apuntando que “le falta a mi juicio, que se hagan mejor las cosas primero en lo dirigencial. Le daría más rodaje a los jóvenes y técnicos chilenos. Empezaría a valorar lo que hay en Chile, hay muchos futbolistas que son muy buenos, pero que se retiran tempranamente. Hay que tener un proyecto a nivel país”.