Izkia Siches habló tras recibir amenazas de muerte: "Nunca me he sentido sola"

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, se refirió durante esta jornada a las amenazas de muerte y de violencia sexual, que recibió por parte de desconocidos a través de su correo electrónico personal.

Fue a través de su cuenta de Twitter, donde comentó que en este proceso siempre ha estado acompañada.

"Muchas gracias instagram por recuperar mi cuenta y a todxs lxs que me ayudaron. Aquí seguimos con más fuerza porque no nos dejamos amedrentar. Nunca me he sentido sola, siempre esta nuestro tremendo equipo", escribió.

Asimismo, extendió los agradecimientos por "el apoyo. Debemos construir una sociedad en que las diferencias se puedan debatir con respeto y sin amenazas. Para esto necesitamos colaboración de todos los sectores y de la ciudadanía. Así funciona dentro de la comunidad médica ante todo diálogo y respeto", replicó.