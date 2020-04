Jordi Castell viajó a Rancagua para visitar a su madre: "La abracé y le di un beso. Obvio, si es mi mamá”

El fotógrafo y conductor de "El Aperitivo" en instagram, invitó a Karla Constant al programa donde él aprovechó para contar que viajó a Rancagua a ver a su madre debido a que esta sola y fue a proveerla.

Durante el espacio se dio la instancia para que el fotográfo contara como va la salud de su madre.

“Un poquitito mayor. Está de salud no muy bien. Entonces, claro, tuve que ir a verla y estar con ella para proveerla de cosas que necesite para los días. Por suerte es Rancagua, aquí al lado. Pero igual me dio nervio ir a Rancagua porque era traspasar el cordón sanitario. Pero pucha, igual es mi mamá", relató Castell.

Y agregó que “es una mujer que está un poquitito, no postrada, pero sí con un bastón y no puede valerse por sí sola para hacer las cosas”.

Por su parte, la invitada, Karla Constant, expresó que "pero hay mucha gente en esa situación. Para mi lo más difícil es no estar con mis papás. Igual a veces le paso a dejar cosas a mi mamá. Y el no poder abrazarla, verla a la distancia, me corren las lágrimas”.

A lo que Jordi Castell contó que “yo la abracé y le di un beso. Obvio, si es mi mamá. No puedo no hacerlo. Además que… Sí poh, si mi mamá vive sola. Entonces, como que mi hermana está en Antofagasta, mi hermano en Concepción. Y lo pensé para mí: ‘¿Hace cuánto que no la abrazaba un hijo?’. Llevábamos un mes que estábamos en cuarentena. ¿Cuánto? Un mes y medio.

“Y fue como, ná, la abracé y le di un par de besos. Si me lo pega ella a mí, o yo, por último era un familiar”, cerró.