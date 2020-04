Pink Floyd liberó en You Tube su legendario concierto en Pompeya

Tras haber ofrecido la presentación de "Pulse", la banda Pink Floyd liberó un segundo registro histórico en You Tube.

Esta vez se trata de "Live in Pompeii", registro de 1971 que fue lanzado en una película documental en 1972 y que muestra la presentación del grupo en el anfiteatro de la ciudad romana de Pompeya, además de grabaciones de la banda en un estudio de París.

El documental, quedará disponible durante 24 horas en la cuenta de la banda en la red social y cuenta con la interpretación de temas como Echoes, A Saucerful of Secrets y One of These Days.