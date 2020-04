Intendente de la RM se prepara ante eventual cierre de Santiago por fin de semana largo

15:45 Hasta el momento la autoridad sanitaria no ha decretado un cordón sanitario para la capital. Valparaíso y Viña del Mar también toman resguardo y piden quedarse en casa.

El intendente Metropolitano, Felipe Guevara, indicó que si las autoridades sanitarias toman la determinación de cerrar la salida de Santiago para el próximo fin de semana largo, están preparados para realizarlo .

"Estamos preparados para tomar una medida como esa (cordón sanitario) si es que la autoridad sanitaria lo instruye. O sea, si el equipo asesor que tiene el ministro Mañalich y el Gobierno determinan cerrar Santiago como en Semana Santa, estamos en condiciones de hacerlo sin ningún inconveniente", aseguró a radio Cooperativa.

En el caso de ser decretado, las personas que necesiten ir o salir de Santiago por motivos justificados, ya sean laborales o de otra índole, serán permitidos. Por su parte, el intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez, explicó que "se diseñó un plan para Semana Santa que ha sido modelo en Chile... y ese plan se mantendrá permanentemente hacia delante y no solo para el primero de mayo".

El plan, explicó, cuenta con "19 controles sanitarios en todas las rutas de acceso a la región", que restringirán la entrada de turistas.

La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, hizo un llamado a quedarse en sus casas y se mostró en desacuerdo con el planteamiento de normalidad que ha rondado entre las autoridades.

"Me preocupa que el concepto nueva normalidad esté confundiendo a las personas, yo creo que aquí no hay que confundirse, las cosas están claras, estamos viviendo una situación crítica y estamos próximos a un nuevo fin de semana largo que no quiere decir que tenemos que salir de vacaciones... tenemos que seguir cuidándonos y seguir en nuestras casas", expresó.