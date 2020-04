Sargento Rap anunció que junto a Camy G serán padres

El ex-chico reality Sargento Rap anunció a través de su cuenta de Instagram que serán padres junto a Camy G, quien fuera su ex-novia pero con quien retomó su relación hace algunos meses.

El anuncio lo realizó con una foto de Camy G, en la que aparece su vientre mostrando las señas de los primeros meses del embarazo, y hablando en el texto junto a la imagen sobre algunos temas a los que había evitado referirse con anterioridad.

En concreto Sargento Rap escribió "Tengo un hijo muerto, tenia nombre, un cambio de ropa, un principio difícil y mucha gente a la expectativa. De ser lo mejor que me había pasado en la vida pasó a ser lo peor en segundos... Fue una llamada la que me tumbo el teléfono, después la noticia la que me tumbo la vida, el dolor me quitó a Dios de encima, el aguante, el estar lejos de mi familia en el balcón 17, el adiós", refiriéndose al bebé que perdió con la modelo chilena Ignacia Michelsom.

Si bien Camy G había acusado de violencia con anterioridad al ex-chico reality, la pareja volvió a reunirse, y respecto a este punto también se refirió en su post indicando que "Me comporté como un idiota en mil ocasiones y soportó y soportó como nadie debería, ella vio en mi algo hace más de 4 años y se aferró a nuestro amor tanto que le debo esta vida nueva que llevo con ella, tratamientos psiquiátricos, equilibrando las órbitas", dijo sobre esta relación.

Finalmente, señaló que ya hace cuatro meses se enteró de que será papá, y que está más feliz que nunca.