Denuncian que IPS estaría obligando regreso al trabajo presencial a funcionarios

La ANEF, la Asociación de Funcionario del Instituto de Previsión Social (ANATRINP) y parlamentarios de oposición denunciaron que autoridades del IPS están obligando a los funcionarios de ese servicio a volver a sus puestos de trabajo presenciales sin garantizar medidas sanitarias, en pleno peak de contagios del Covid-19, y desconociendo los anuncios del gobierno en esta materia (Plan Retorno Seguro).

El presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, indicó que se está forzando a 2.600 trabajadores del IPS a volver a las oficinas, este lunes 27 de abril, de un "modo irresponsable".

“Después de la reunión del pasado jueves con Hacienda, acordamos que el regreso de los funcionarios públicos debía ser de manera gradual, después del peak de contagios, y conversando con las asociaciones de funcionarios de los respectivos servicios”, enfatizó.

Además, el dirigente reiteró que los trabajadores del Estado están trabajando, así como los funcionarios del IPS, y que los servicios esenciales siguen funcionando y seguirán con su misión.

En tanto, el diputado Juan Luis Castro (PS) manifestó su respaldo a las organizaciones sindicales e instó al Ministerio del Interior a respetar los compromisos con la ANEF.

“Desde mañana y por dos semanas más estaremos en el peor momento epidemiológico de nuestro país. Eso significa que todos estaremos sometidos al máximo rigor del coronavirus (…) Con este dictamen de obligar el retorno del 100% de los funcionarios del IPS es gravísimo, porque es exponer la vida de 2.600 trabajadores, es temerario y es irresponsable, y los funcionarios tienen todo el derecho de querer no exponerse a este virus”, señaló.

Por su parte, el presidente de ANATRINP, Eliseo Vargas, rechazó la apertura del 100% de las unidades y declaró que se debe mantener las modalidades vigentes de trabajo por turnos y remoto, debido a que se ha garantizado la continuidad del servicio, resguardando la seguridad de la población y del personal del IPS.

“Denunciamos que el Gobierno, en su afán de abrir el IPS y su red ChileAtiende, ha desinformado a la ciudadanía. Así ha ocurrido sobre los anuncios del pago de pensiones y Covid-19. En el caso de las pensiones, éstas son canceladas por Caja de Compensación Los Héroes y cheque a domicilio. Con relación a Bono Covid-19, éste no es postulable, y su pago se realiza vía depósito por la Cuenta RUT. Estos trámites no son de directa atención del IPS y hacemos un llamado a no concurrir a nuestros servicios, y a no exponerse al contagio”, aclaró Vargas.

Por ello, esta asociación afiliada a la ANEF, con el patrocinio de la Confederación, interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones por amenaza a la vida y a la integridad física y psíquica de los funcionarios y funcionarias públicos.