Ministra del Trabajo y protección al empleo: "Un trabajador puede verse afectado independiente si su empresa es grande, pequeña o mediana"

09:56 María José Zaldívar dijo que no es el tamaño lo que determina si la compañía se acoge a la normativa, si no su situación y si tiene o no la capacidad de pagar los sueldos sin poner en peligro su viabilidad.