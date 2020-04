"Que estupidez más grande": Las duras criticas que recibió Joaquín Méndez tras publicar video

El panelista de Mucho Gusto, Joaquín Méndez, publicó un video a través de su cuenta oficial de Instagram, pero se llenó de críticas por parte de sus seguidores.

Pues, el ex chico reality compartió el registro done a aparece un gato que le ponen sus patas delanteras en unos post-it. Obviamente estos papeles se le pegaron al animal en sus patas, lo que lo descolocó y lo llevó a pararse en dos patas.

Esto no le cayó nada de bien a los usuarios de redes sociales que expresaron su malestar con el video. "No le veo el chiste"; "Porqué no te pones el adhesivo en los testículos???!!"; "que maldad más grande como tan cruel ,eso es maltrato animal"; ",al...mal...mal..." y "que estupidez mas grande".

El video cuenta con más de 330 mil reproducciones en Instagram.