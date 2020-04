Defensora de la Niñez pide al gobierno permisos para que los niños puedan pasear pese a cuarentena

13:05 Siguiendo el ejemplo español, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, pidió al gobierno permitir que los niños puedan tener permisos para hacer valer su “derecho al juego y la recreación que, por mucho que algunos no lo crean, es un derecho humano también”.

“España ha dado muestras de poner a los niños como sujetos de derecho. Primero, porque les dice ‘¿saben qué? No se preocupen de aprobar el año, van a pasar (de curso) todos independiente de lo que pase’. Luego, cuando se anuncian estos permisos (para pasear) parte pidiéndoles disculpas por haberlos tenidos encerrados por el Covid y eso que puede parecer banal para algunas personas, da cuenta de cómo un gobierno entiende que Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) también son personas, personas que merecen de una atención específica de parte del Estado, que sea capaz de comunicarse con ellos para que entiendan qué se está anunciando”, dijo esta mañana la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz sobre la posibilidad de que se permita que los niños puedan pasear en medio de la cuarentena. “En Chile no hemos visto una comunicación efectiva con NNA. Nadie que se haya preocupado de hablarles directamente a ellos, para que les sea posible que entiendan lo que estamos viviendo y aminorar la ansiedad”.

“En ese sentido es muy valorable la opción de los permisos (para los menores). Se lo he planteado a la subsecretaria Martorell, a quien le he solicitado que se considere esta situación porque la verdad es que si además consideramos que la situación de confinamiento no es igual en todas partes, que las personas que viven en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza tienen un confinamiento mucho más complejo por el hacinamiento, por la escasez de situaciones donde puedan realizar en sus domicilios actividades distintas, resulta aún más prioritario que tengan esta posibilidad”, dijo Muñoz en Radio Universo.

“La subsecretaria Martorell se comprometió a analizar esta situación y espero que, como ha tenido disposición en otros contextos como los permisos para los niños con padres separados, también en esta oportunidad acceda a la petición y podamos tener permisos muy pronto para que NNA puedan tener algún espacios en las afueras de sus domicilios –con todos los resguardos para que no se contagien- que les permita realizar el derecho al juego y la recreación que, por mucho que algunos no lo crean, es un derecho humano también”.