Ministra del Trabajo aseguró que "no es efectivo" que Ley de Protección al Empleo sea usada "de manera intensa por grandes empresas"

15:58 "Aquí mayoritariamente no vemos un abuso de la ley", replicó María José Zaldívar.

Durante esta jornada, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, sostuvo que 66.573 empresas solicitaron acogerse a la Ley de Protección del empleo. Asimismo, la secretaria de Estado, añadió que en abril aumentaron un 20,60% las solicitudes de seguro de cesantía.

En este sentido, comentó que se trata de cifras "preocupantes, porque son número absolutos que son altos".

En este sentido, sobre las proyecciones, aseguró que "conforme vaya avanzando el desarrollo de la pandemia vamos a poder ir viendo determinados efectos que pueden ser distintos. Ojalá que estas cifras se tiendan a estabilizar producto de un retorno a las actividades productivas de manera segura".

Asimismo, abordó las críticas que han recibido grandes empresas por acogerse a la Ley de Protección al Empleo. "Todas las empresas que se encuentran afectadas tienen la posibilidad de acogerse. Aquí lo importante es que no hay una distinción", sostuvo, insistiendo que "con los datos que he mostrado, se ha demostrado que no es efectivo que esta ley está siendo usada de manera intensa por grandes empresas".

"Mayoritariamente la están usando pequeñas y medianas empresas. Aquí mayoritariamente no vemos un abuso de la ley", replicó.