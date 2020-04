Parecen hermanas: Sofía Vergara recibió más de diez mil comentarios en Instagram con foto junto a su sobrina

"Modelo viejo del 72 y modelo nuevo del 92", con esta frase fue que Sofía Vergara, describió la postal que publicó en sus redes sociales, donde aparece posando en bikini junto a su sobrina, Claudia Vergara.

La postal dejó más de diez mil comentarios, y cerca de 1 millón de "likes".

Según consignó LUN, no es mucho lo que se sabe de la joven, auqnue ya había dado una entrevista a revista "Hola", donde aseguró sentir orgullo de su tía.

"Me siento muy halagada y afortunada, no solo porque me dicen que me parezco a ella, sino también por tenerla como tía y poder aprender de ella".