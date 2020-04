Kika Silva habló de troleo por sus papas fritas: "Igual me puse a llorar"

09:55 "Partió por maldad, querían webiarme nomás de que yo era una cuica tonta, pesada, que no sabía nada, que mi nana toda la vida me había hecho las cosas", comentó.

ika Silva, causó revuelo hace algunas semanas, luego de publicar una fotografía mostrando cómo había cocinado papas fritas.

Junto a la historia que compartió en Instagram, escribió: "Las corté un poco por tincada y luego las freí en un sartén con aceite normal y listo! No sabía que era tan fácil!". Esto generó una ola de troleos por parte de los usuarios de redes sociales.

Fue recientemente en una conversación en Instagram con Angélica Castro, donde reveló cómo se sintió tras el episodio.

"Nunca había hecho en mi casa fritura, jamás. He comido frituras un montón de veces, pero no en mi casa. Y como andamos con antojos de cuarentena… Porque no me digan que no”, comenzó.

"Pero insisto, trato de cocinar un poco más saludable. Ese día me acuerdo que era luna llena y justo fue el día que yo publiqué por primera vez en mi Instagram que no me sentía bien, que estaba bajoneada, tenía un mal momento y que quizás era la luna, puse"

“Tenía antojo y dije ‘ya, voy a hacer papas fritas’. Las corté, las tiré al sartén y listo. Y yo encontré que fue ultra fácil, porque además no se me ensució toda la cocina con aceite, ni me saltó el aceite. (...) Incluso no subí la foto ese día. Le saqué la foto, porque siempre le saco fotos a la comida, y al otro día en la noche subí la foto".

Sin embargo, tras la reacción de los usuarios, aseguró que "partió por maldad, querían webiarme nomás de que yo era una cuica tonta, pesada, que no sabía nada, que mi nana toda la vida me había hecho las cosas. Que jamás ha sido así, siempre me ha gustado cocinar. Pero parte de ese lado".

“Hoy día hay un tema con que ‘rubio, cuico, facho’, etc. Entonces así fue. Al principio me empezaron a hacer bolsa. Lo voy a admitir: las primeras horas yo igual me puse a llorar, ya dije que ando sensible".