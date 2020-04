Pizzi reveló que no disfrutó completamente el título en la Copa América del 2016

12:04 "Por supuesto que estaba feliz de que mi equipo hubiera ganado, pero no podía librarme de mis sentimientos por Argentina", dijo el ex DT de la Roja por el título obtenido en 2016 en EE.UU.

El entrenador Juan Antonio Pizzi, ex seleccionador de Chile, brindó una extensa entrevista al periódico inglés The Guardian en la que contó las sensaciones que tuvo al ganar con la ‘Roja’ la Copa América Centenario 2016.

En la definición del torneo jugado en Estados Unidos, el seleccionado nacional derrotó en tanda de penales -tras un 0-0 en el tiempo de juego- a Argentina, el país donde ‘Macanudo’ nació.

Pizzi reconoció que no quedó del todo contento tras el título en la Copa América Centenario y salió a explicarlo. “La verdad es que no lo disfruté completamente. Por supuesto que estaba feliz de que mi equipo hubiera ganado, pero no podía librarme de mis sentimientos por Argentina”, señaló.

“Ese es un riesgo que asumes cuando trabajas para otro equipo nacional; No es una situación agradable jugar contra el país donde naciste, donde están tus amigos, tu familia”, complementó.

Además, el otrora entrenador de Universidad Católica y Santiago Morning también tuvo palabras para Arturo Vidal y Alexis Sánchez, dos de las grandes figuras durante su paso por la ‘Roja’.

Del ‘King’, el argentino-español dijo que “es una persona completamente diferente a la percepción que muchos tienen de él por su aspecto, la imagen que proyecta: súper profesional, súper respetuoso , un muy buen compañero de equipo, un hombre solidario”.

Respecto del ‘Niño Maravilla”, el estratega de 51 años indicó que “Alexis estaba en un lugar perfecto en el Arsenal. De repente cambia de ciudad, entrenador, compañeros de equipo, fanáticos y a veces esa adaptación ocurre rápidamente, a veces lleva más tiempo. En el caso de Alexis, creo que tardó demasiado. No parecía ser capaz de conectarse y emocionalmente se cayó. Las consecuencias de ese estado mental se tradujeron en sus actuaciones”.

No obstante, Pizzi confía en que Alexis levantará su nivel. “No sé qué le depara el destino, pero creo que esta experiencia en Italia, lejos del fútbol inglés, podría ser buena para él. Realmente espero eso. Estoy seguro de que si puede encontrar la tranquilidad y su forma, será muy importante para United “, sentenció.