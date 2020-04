"Era chiquitito y decía ‘no voy a poder hacer nada": La confesión que realizó Amaro Gómez-Pablos

En un nuevo episodio de "Sigamos de Largo", estuvieron invitados los animadores del matinal de Canal 13, Tonka Tomicic y Amaro Gómez Pablos, donde conversaron de distintos aspectos de sus vidas.

De hecho un momento que llamó la atención fue cuando el periodista contó que es "profundamente disléxico".

"Es más, de niño mi padre me hacía unos dictados y los tenía que leer poniéndonos frente a un espejo y escribía todo al revés", detalló.

Además, Gómez-Pablos contó que "me costó muchísimo aprender a leer. Después fui un ávido lector, pero me costó un mundo porque todo se te hace empinado”.

Su compañera de matinal, Tomicic, le preguntó si había sufrido bullying por aquello a lo que Amaro señaló que "no me alcanzaron a hacer bullying, pero me resignaba a pensar que quizá no iba a poder ejercer profesionalmente muchas cosas. Era chiquitito y decía ‘no voy a poder hacer nada'".

"Pero mira la ironía, al final me dedico a algo en donde las palabras lo son todo, es la materia prima. Curiosa ironía y vuelco de vida”, concluyó .