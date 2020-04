Salud agregó criterio de asintomáticos con PCR positivo para casos confirmados y excluyó examen de tórax

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que la repartición acogió dos de las tres recomendaciones realizadas por el Consejo Asesor Covid-19, respecto de la manera de catalogar a los casos confirmados.

Mañalich dijo que el criterio tradicional, utilizado por la repartición apunta a pacientes con síntomas respiratorios y que tienen examen del PCR al inicio de sus síntomas, positivo.

Sin embargo, por la evidencia relativa a la presencia de personas que sin presentar síntomas dan positivo PCR para la enfermedad, éstas también serán reportadas como casos confirmados. Dichas personas, sin embargo, no serán incluidas en el reporte del total de contagios a nivel nacional y serán informadas de manera independiente.

“Quiero recordar que en la medida en que hemos expandido el uso de PCR a contactos de personas que dieron positivo, la realidad en Chile esta siendo concordante con lo informado a nivel internacional”, dijo Mañalich, quien añadió que “a partir de hoy produce cambio en la información que damos todos los dias”.

El ministro dio a conocer que en los últimos 3 ó 4 días se han realizado 920 exámenes de PCR a personas asintomáticas que estuvieron en contacto estrecho con enfermos y que de ellos, 250 aparecieron como positivos, “repitiendo la estadística más o menos conocida mundial de 20 a 25%”.

La autoridad también dijo que se excluyó la recomendación de incluir como confirmados a personas que con síntomas tienen un examen de tórax compatible con infección. “De acuerdo a los radiólogos no hay protocolo unifome, no existe scanner en todas las localidades y nos parece que aún no es el momento de incorporar el tercer criterio”.

