Contraloría respondió a ministro Mañalich por cuenta de Twitter y reiteró criterio de entrega de información oficial

21:49 "Si la cuenta personal de la autoridad administrativa no fuese empleada para la entrega de información obtenida en el ejercicio de su cargo público en los términos antes referidos, no resultaría obligatoria su sujeción a las indicadas reglas”, precisa el oficio del organismo.

La Contraloría General de la República respondió al ministro de Salud, Jaime Mañalich, luego de que enviara un oficio a Contraloría la noche de este martes informando sobre el cierre de su cuenta de Twitter.

El argumento incluido en el documento se basaba en que era la forma de cumplir con las disposiciones del organismo, las que se habían informado el pasado 6 de abril, donde se establecía que si la cuenta de Twitter personal es utilizada para entregar información pública y propia de su ejercicio como autoridad, debía cumplir ciertas condiciones, como por ejemplo, no bloquear usuarios.

Sin embargo, el jefe de cartera, había reiterado sobre las amenazas recibidas en la plataforma, que iban dirigidas a él, a su mujer y a sus hijos.

No obstante, Según consignó La Tercera, Contraloría insistió en los criterios sobre la entrega de información, y añadió que "si la cuenta personal de la autoridad administrativa no fuese empleada para la entrega de información obtenida en el ejercicio de su cargo público en los términos antes referidos, no resultaría obligatoria su sujeción a las indicadas reglas”.

Y en cuanto al cierre de la cuenta y a las amenazas, el organismo sostuvo que “corresponde que sean analizados en sede penal por las autoridades competentes”.