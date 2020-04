Habla la hija de la primera funcionaria de la Salud fallecida por Covid-19 en Chile: "Ella intentó luchar por su vida. Era una persona joven y sana"

Diego Gotelli C

Hace tres semanas, la familia de Lorena Durán Herrera se esperanzó con que ella podría superar la infección por coronavirus que la aquejaba, pues aquel 11 de abril el equipo médico que la atendía en el Hospital Regional de Temuco constató una leve mejoría en su estado. Sin embargo, tras más de un mes luchando contra el virus, ayer la paciente de 42 años falleció a las 3:15 de la madrugada.

Lorena trabajaba como administrativa en el Centro Comunitario de Salud Familiar (Cesfam) de la localidad rural de Lastarria, en la Región de La Araucanía, y con su muerte se transformó en la primera funcionaria de la salud que fallece víctima de la pandemia en el país.

Su contagio fue notificado por la Seremi de Salud local el 22 de marzo, cuando en la región sólo habían 13 casos positivos por coronavirus, y se mantuvo gran parte de su hospitalización conectada a ventilación mecánica.

"Intentó luchar por su vida todo este tiempo, pero Dios quiso otra cosa para ella. Estamos destrozados porque era una mujer joven, sin enfermedades de base. Era una persona completamente sana", contó visiblemente afectada su hija, Darlyn Contreras.

Lorena dejó una familia conformada por dos hijas, de 22 y 13 años, y un esposo, quien también ha sido confirmado como positivo al Covid-19. Ellas, por su parte, no han sido testeadas, aunque creen que son pacientes asintomáticas, según consignó el portal SoyTemuco.cl.

Darlyn describió a su mamá como una persona carismática, impresión que comparten sus colegas, según recogieron medios locales.

"Siempre me he sentido muy orgullosa de ella por su labor. Me siento feliz de haber tenido la dicha de que sea mi mamá", añadió Darlyn.

El Presidente Sebastián Piñera destacó en Twitter que Lorena salvó la vida "de muchos compatriotas" y extendió su gratitud para ella y todos los funcionarios "que arriesgan sus vidas para proteger las nuestras".

Asimismo, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que a la fecha hay cerca de 2 mil trabajadores de la salud que están en cuarentena preventiva, y que unos 720 casos tienen un contagio activo.

"Vemos en ti reflejado el esfuerzo diario que hacen los más de 300 mil trabajadores de la salud para enfrentar de buena forma esta pandemia, arriesgando su propia salud", dijo Zúñiga dirigiéndose al recuerdo de Lorena.