OMS celebra registro de asintomáticos: "Es un hito importante que a nivel de las Américas se mira con atención"

"Esta situación que tenemos hoy en Chile de un amecetamiento de casos, es el resultado de haber tomado previsiones, de haber trabajado todos los chilenos, la red de salud, los medios de comunicación, todos, para estar en esta situación de meceta. Las autoridades por supuesto que han tomado estas medidas de aislamiento, de rastreo de contactos, pero tenemos que ser conscientes que por delante viene un reto mayor cuando el virus empiece a circular en zonas donde personas viven más concentradas, en viviendas con hacinamiento. Por eso es importantísima la medida (de registrar los casos asintomáticos), es un hito importante que a nivel de las Américas se mira con atención lo que hace Chile, de ampliar la definición de casos sospechosos y del testeo de asintomáticos”, dijo esta mañana el representante para Chile de la OPS/OMS, Fernando Leanes.

“Lo que ayer explicó una de las expertas del consejo asesor (es que) los epidemiólogos que estudian la curva han pedido que por favor esos casos asintomáticos se consideren separados, ¿por qué? porque en los casos asintomáticos no tuvo enfermedad, tuvo infección no más, pero no se sabe bien cuál es su rol en la cadena de transmisión”, explicó en Radio Universo. Destacó que se “se tomarán todos los recaudos y se harán rastreos de contacto. Por esa razón es que (los académicos) pidieron para seguir estudiando la curva… pero yo no estaba al tanto que estos se habían sumado, yo pensé que los iban a tomar por separado”, agregó sobre la decisión del Minsal de agregarlos al total de contagiados.

“Comprendamos que si los dejan aparte, después quien lo lee lo puede sumar, por eso es que los expertos lo pidieron… por una cuestión académica, lo importante de estudiar cuantos casos tuvieron o no tuvieron síntomas”, agregó. “Pero para nosotros que tenemos que caminar por la calle, el mensaje que tenemos que tener claro es que esto es una buena medida de tomar más casos, de hacer más vigilancia, aún cuando aparezcan más casos y por más que es una buena medida, eso no implica que tengamos que relajarnos en el día a día”.

"Fue una cuestión que se aprendió en marzo de esta enfermedad”, agregó sobre la gran cantidad de personas asintomáticas. “Ellos tienen un rol especial, con síntomas leves, siguen yendo a trabajar, sigue viajando en metro, estas personas es importantísimo que se diagnostiquen, porque en todos los países tenemos subdiagnósticos. El poder diagnosticar permite establecer aislamiento y hacer rastreo de contactos y cuanto más cadena de contactos se detecten o aíslen, más rápido se va a quebrar la tendencia de esta enfermedad”.

"Definitivamente puede haber subdiagnóstico porque en muchos países no ha habido capacidad de testeos suficientes, pero en Chile el subregistro, o sea personas diagnosticadas y que no estén registradas, es muy improbable porque el sistema de registro, de estadísticas vitales de Chile es muy confiable para nosotros, es muy robusto. Ha sido evaluado entre los mejores de las Américas y en la categoría de mejor performance del mundo. (…) El subregistro -eso queremos dejarlo claro- es muy improbable en Chile”, señaló sobre el debate en torno a los fallecidos en el mundo durante marzo 2020, que podrían apuntar a un subregistro de los casos de Covid 19.

Consultado por la respuesta del ministro Jaime Mañalich a la situación chilena, quien apuntó a que este marzo tenía cinco lunes, día en que se inscriben los fallecidos del fin de semana, Leanes respondió: “Es absolutamente (atendible), eso pasa con muchas otras cuestiones. De acuerdo a cómo te toca el mes y dinámica de registro, puede dar alguna situación de esas, por eso es que nosotros no usamos mucho el concepto de mes epidemiológicos sino semanas, porque son periodos fijos. Hay meses epidemiológicos que tiene 4 o 5 semanas, por eso no es una medida que se tome, porque uno va a tener variaciones ahí”.

Sobre la posibilidad de que los niños puedan pasear, señaló que “no me voy a expresar sobre eso. Acá hay autoridad y debemos seguirla. En algún momento la autoridad va a manifestarse y debemos hacer lo que autoridad nos dice porque hay distintas situaciones en cada una de las comunas y cada uno de los países. Nosotros recibimos muchas críticas, porque en tal país se hace así... escuchemos a las autoridades, nosotros en Chile, no solo la OPS, todos lo hacemos, es seguir las indicaciones de autoridades y esas indicaciones nos parecen bien”.