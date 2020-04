Intendente Guavara se refirió a peruanos varados en Chile: "No hay ninguna posibilidad de acogerlos"

Cerca de 50 ciudadanos peruanos se encuentran varados en Chile a raíz de la emergencia sanitaria, pues el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, se refirió a ala situación.

Guevara aseveró que "se ha informado a estas personas que no hay ninguna posibilidad de acogerlos, que deben volver a donde viven normalmente en Santiago. Les hemos pedido que ojalá, pacíficamente, vuelvan a sus hogares, de manera de no generar insalubridad, así respetar la distancia social y no exponerlos a contagios".

"Ellos tendrán que resolver sus problemas con la representación diplomática de Perú, es lo que se les ha transmitido, no pueden estar en la calle, mantener a los niños, menos dormir, por eso deben devolverse", añadió.

Por su parte el Consul general de Perú, José Mariano de Cossio, respondió éstos dichos y señaló que "yo no puedo forzarles a retirarse, lo que trato de hacer es atender sus necesidades en la medida de lo posible".

"Estamos transmitiendo los requerimientos de la comunidad y esperamos encontrar una solución a sus necesidades. Me han aceptado que los más vulnerables para proporcionarles un albergue", agregó.

Finalmente, el Consul indicó que "eventualmente podrían pasar un par de noches más acá, sólo me aceptaron los albergues para gente con necesidad especial, los demás se quieren quedar"