Mañalich sobre los asintomáticos: "Debemos actuar como si todo el mundo me pudiera contagiar"

A mediados de la semana pasada se comenzó a considerar, en el reporte diario de contagiados y fallecidos por Covid-19 en el país, a las personas positivas pero asintomáticas. El nuevo método provocó que las cifras se dispararan, teniendo registro de casi mil nuevos contagiados diarios.

"Se trata de personas que se enferman, pero que no desarrollan ningún síntoma. Ni siquiera tienen un estornudo y ellos representan, primero, un cambio de paradigma, porque esta evidencia de que la mayoría de las personas que se infectan no tiene síntomas, es un información nueva" dijo el ministro Jaime Mañalich en entrevista con el diario El Llanquihue.

Mañalich profundiza su análisis sobre los asintomáticos y señala que "generan un problema, porque, en la práctica, tenemos que considerar que todo el mundo, todos los que están frente a nosotros y mientras no se demuestre lo contrario, están infectados y, por lo tanto, me pueden trasmitir la infección y ello obliga a que todas estas medidas generales, como el uso de mascarilla, lavado de manos, no salir en la noche y todo lo que sabemos, se realicen con mucha responsabilidad; porque, en la práctica, debemos actuar como si todo el mundo me pudiera contagiar, lo que es duro".

"Significa que esta enfermedad no es tan grave como se pensó al principio, porque la mayoría la cursa sin un solo síntoma, lo mismo que la posibilidad de morir; y, en tercer lugar, está la duración de esta enfermedad, que podría ser mucho menor en el tiempo, porque si mucha gente sufre la infección, sobre todo sin tener síntomas, se recupera y crea defensas, anticuerpos para no tenerla en un plazo de un año; bueno, el virus no tendrá oportunidad de vivir porque cada vez que trate de entrar en una persona se va a encontrar que ésta tiene defensas", indicó el secretario de Estado.

Sobre el regreso a clases presenciales, Mañalich dijo que "desde un punto de vista del retorno seguro a clases es muy distinto volver hoy, por ejemplo, en Aysén que en Punta Arenas, porque en Aysén, prácticamente la enfermedad no existe y lo mismo ocurre en otras regiones del norte". Añade que "el riesgo de que un niño vuelva a clases y se encuentre con uno que lo contagie es muy difícil que suceda. Y en ese sentido hay que diseñar sistemas de retorno a la nueva normalidad que sean muy flexibles".

Sobre las diversas medidas que se han tomado en medio de la emergencia, señala que "esto es como navegar un barco en medio de la tormenta, con vientos más calmos e intensos, pero sin perder el norte que es que la gente esté bien y no se enferme, que la capacidad del hospital aguante la demanda que pudiera existir; pero, efectivamente, empecemos a retomar cierta normalidad, porque todos estos episodios y esfuerzos generan costos de salud, a su vez".