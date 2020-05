Oriana Marzoli habló sobre demanda por discriminación de Dominique Lattimore: "No importaba a nadie, tenía que salir hablando de mí"

08:38 "Racista no lo soy, xenófoba menos y mucho menos homófoba. Que tanto se me juzga de eso”, aseguró.

Oriana Marzoli se refirió después de tres años a la demanda por discriminación que interpuso contra ella, Dominique Lattimore. Fue en el programa emitido a través de Instagram, "Al Otro Lado", donde se refirió a lo ocurrido, asegurando que "esta chica tuvo ganas de ser un poquito más conocida, porque realmente su papel en el reality no era interesante"

"No importaba a nadie. Tenía que salir hablando de mí, que era la única persona que daba de que hablar. Entonces, es muy fácil decir eso", sentenció.

Dentro de la demanda presentada ante el 16º Juzgado Civil de Santiago, la modelo chilena sostuvo que Marzoli "sin mediar provocación alguna, me comenzó a tratar de ‘negra, sucia y esclava’, señalando a las demás personas que se encontraban a su alrededor ‘que busque en su jungla, en su selva’ y que cada vez que pasaba a su lado ‘sentía olor a selva’".

Tras ser consultada por este episodio, la ex participante del reality "Doble Tentación", aseguró que "ella también me decía cosas, porque parece que se le olvida, que tiene amnesia. Entonces, cuando yo le dije, supuestamente, ‘mono’ o no sé qué, yo le dije a Lisandra Silva: ‘Yo pensaba que los jotes eran pájaros, no monos’, me acuerdo. Porque para mí, honestamente, tenía cara de monito. ¿Pero eso qué tiene de malo?”.

"Entonces, vamos a escuchar bien, porque entramos en unas diferencias que están aquí muy confundidas y que, evidentemente, si yo fuese una persona racista, no sería amiga de Lis. Y llevo años siendo amiga de Lis. ¿Entonces la coherencia dónde la dejamos?”.

Además, aseguró que "la frase está grabada. Estaba hablando de Lisandra. Es el primer capítulo de Doble Tentación. Y yo le dije ‘mono’ a una persona que no es morena. Yo digo lo que digo porque me parece que la cara es algo, pero no significa que Lisandra sea negra, porque Lisandra no lo es”.

Y en este sentido, insistió que "realmente la gente a mí, por redes sociales, yo sigo teniendo gente que me ame y no he dejado de tener a mi amiga Lis, porque sabe que no existe un video en que yo le diga a alguien ‘tú eres negra’ o ‘tú eres esto’. Porque racista no lo soy, xenófoba menos y mucho menos homófoba. Que tanto se me juzga de eso”.