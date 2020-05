Zaldívar por caso Paris: “Nos parece que los antecedentes deben ser puestos en conocimiento” de los tribunales

11:27 La Ministra del Trabajo, María José Zaldívar, señaló que “repartir un 80% de utilidades en un momento en que supuestamente no hay suficientes ingresos para pagar sueldos, no nos parece que se ajustaría al concepto de estar en un estado de necesidad”.

“Una vez que ya se hayan pagado estos beneficios, porque tenemos que chequear con la AFC si se pagaron beneficios para los trabajadores de Paris que es la empresa que se estaría acogiendo, se deben poner los antecedentes ante los Tribunales de Justicia a fin de que la parte que está siendo analizada presente sus descargos. Pero claramente repartir un 80% de utilidades en un momento en que supuestamente no hay suficientes ingresos para pagar sueldos, no nos parece que se ajustaría al concepto de estar en un estado de necesidad, quien resuelve son Tribunales de Justicia y nos parece que los antecedentes deben ser puestos en conocimiento de ellos”, dijo esta mañana la ministra del Trabajo, María José Zaldívar en Radio Universo.

Explicó que es la Dirección del Trabajo la que debe realizar este trámite: “el procedimiento consiste en que una vez se han pagado beneficios, el primero fue el 30 de abril, hay que chequear si se pagaron beneficios de trabajadores de ese holding. La DT debe conocer el listado de empresas a las que se le han apagado, el listado es público, y si tiene los antecedentes los puede poner ante los tribunales de Justicia.

“Es una lástima que una ley que tiene un concepto que es proteger al trabajador y a sus ingresos, se esté viendo cuestionada porque hay casos de empresas que queda la percepción y tenemos que ver también si es la realidad, de que hicieron uso de ella sin tener la necesidad, hay que ser súper claros, lo que buscamos es proteger los ingresos de los trabajadores y sus puestos de trabajo cuando vuelvan las empresas”.

“Implica un enorme desafío y compromiso de cada uno de los actores de la sociedad y por lo tanto empresas que aumentaron ventas por otros canales o no se vieron perjudicadas o sus trabajadores hicieron labores a distancia, siempre dijimos que no correspondía que se acogieran a esta ley, que iban a tener que demostrar que tenían la necesidad de acogerse por no tener los ingresos para cubrir sus obligaciones”.

“El problema es que hay muchas empresas en este país que están en esta situación y quitarles esa posibilidad, independiente del tamaño de la empresa, puede ser una situación sumamente compleja si después queremos una reactivación de la economía”.