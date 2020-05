Alcaldías de cuatro municipios se preparan para nueva cuarentena

Cuatro comunas entrarán en cuarentena hoy a partir de las 22:00 horas. Cerrillos, Santiago, Recoleta y Quilicura tendrán que cumplir un confinamiento total impuesto por el Gobierno, además de tomar medidas adicionales promovidas por las mismas municipalidades.

En Cerrillos, el alcalde Arturo Aguirre, explicó a hoyxhoy que la cuarentena la venían pidiendo hace rato de manera preventiva y no como una reacción al disparo de los contagiados. En ese sentido, la autoridad detalló que cada vez que se conoce un caso positivo, el equipo municipal apoya con sicólogo, alimento y personal de salud a esa familia, algo que, advierte, no ha sido fácil para la comuna, pues en Cerrillos no hay salud municipal.

"Contratamos dos médicos con experiencia y trabajo en la calle, todo con nuestros recursos. También contratamos dos enfermeras y asistentes de salud. Ellos tienen la misión de rastrear barrios y hace exámenes preventivos", explicó Aguirre.

El jefe comunal agrega que además del apoyo que se le da al contagiado, un equipo llega al interior de la casa o departamento para sanitizar el lugar y los alrededores. "Hacemos que se saniticen las ocho o nueve calles cercanas donde está la persona positiva y los médicos también hacen los exámenes preventivos en el sector", agrega.

Todo esto se ha financiado con dinero municipal que estaba destinado para las actividades de este año. "La cuarentena para una comuna debe ir acompañada de un plan que permita enfrentar esta situación", dice.

La comuna de Santiago, en tanto, iniciará una séptima semana en cuarentena. Primero fue total, luego la zona norte y hoy volverá a su totalidad. El alcalde Felipe Alessandri sostuvo en TVN que "muchos vecinos de Santiago están pasando hambre", y por lo mismo, explicó que están llevando cajas de mercadería a domicilio, al igual que el medicamento de los consultorios y de la botica popular.

Por su parte, Recoleta ingresará por primera vez a un confinamiento total. El alcalde Daniel Jadue insistió ayer en que esta medida debió haber llegado hace rato, ya que Providencia, Santiago e Independencia, sus comunas vecinas, ya pasaron por esto, lo que obligó a que el comercio se trasladara a Recoleta. "Recibimos una población flotante que nos puso en una situación compleja", dijo.

Sin embargo, las medidas ante esta cuarentena se reforzarán. Por ejemplo, tal como en otras comunas, están repartiendo medicamentos a domicilio, al igual que los lentes de la óptica popular. También sanitizan las calles y veredas.

"Las medidas se irán tomando de acuerdo a las atribuciones de cada autoridad", cerró el jefe comunal.

Desde Quilicura, comuna que también se estrena en la cuarentena, informaron que se apegarán a las medidas sanitarias anunciadas previamente por el Gobierno. Pero además explicaron que han hecho un trabajo cerrando las plazas y las multicanchas. Además, se aplican sanitizaciones constantes de las calles y acompañamiento a los adultos mayores, entregándoles cajas de alimentos y medicamentos a domicilio.