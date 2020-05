José Antonio Neme se refirió a su situación sentimental: "La pareja ya dejó de ser un tema para mí"

El ex panelista del matinal de Mega, José Antonio Neme, participó en el programa de CHV mi casa conducido por Nicolás Copano.

El periodista realizó una confesión sobre el amor y sus experiencias, donde aseveró que "la pareja ya dejó de ser un tema para mí. Probablemente uno siempre tiene, no es que yo sea un tipo insensible, no soy un refrigerador"

"Pero soy maduro y he aprendido. Me he reconocido como una persona difícil, no establezco relaciones íntimas de buenas a primeras. Soy complejo y eso ha sido difícil", expresó.

Sin embargo, contó que en momentos le baja la melancolía, y extraña estar en pareja "y debe haber sido entre que estaba tomando un trago, estaba en mi casa escuchando música tranquila y un poquito de marihuana, como que experimenté un sentimiento romántico, eché de menos eso".

"El amor es mucho más que eso. En el amor hay harto dolor, compromiso, harto desgaste y uno tiene que estar súper dispuesto a pagar ese precio. Y yo no he estado dispuesto no más. Tampoco soy una víctima de las circunstancias. Soy un responsable", cerró.