Dramático llamado de la alcaldesa de La Pintana: “Es urgente donde hay hacinamiento, sacar al contagiado. Eso significa una mayor disponibilidad de hoteles sanitarios para comunas vulnerables”

porque en esta cuarentena parcial que comenzó el jueves hemos visto muchas cosas, como la falta de dotación militar y policial para hacer efectiva esta cuarentena que es la mitad de La Pintana. Nos preocupa mucho porque sólo pasa a ser un titular entrar a una cuarentena., no sacamos nada que de 100 personas sólo respeten 99 porque con mucho esfuerzo la gente ha vivido en 40 m2 que es el promedio de las viviendas”, señaló esta mañana la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, sobre los primeros días de aislamiento obligatorio en la mitad de su comuna.

“Hay un número menor que no está haciendo caso de la cuarentena y es muy complicado convivir con esta situación. Hay personas responsables pero hay un porcentaje importante que no la respeta porque hay trabajadores informarles, de trabajos no esenciales como peluquerías, botillerías que se ven obligados a cerrar pero no están considerados en los bonos. Eso nos preocupa porque la gente tiene que comer, entonces hay una dificultad en cumplir esta cuarentena. Es una desigualdad cómo vivimos este aislamiento en este desequilibrio nacional donde vemos que unos pueden vivir el aislamiento y otros no”, advirtió en Radio Universo.

“Fíjese que donde tenemos más hacinamiento es donde tenemos más contagios, es increíble y duele (…) Aquí no se trata de que la alcaldesa llore por su comuna, se trata de sensibilizar al centralismo, no es este gobierno, es la forma de trabajar del Estado”, agregó. “Pido al gobierno que saquemos a las personas que llegan con el virus al grupo familiar, que haya disponibilidad de hoteles sanitarios”. “Hay viviendas con más de tres familias, en 60 días sólo hemos podido sacar a una familia y con mucha dificultad, tengo la sensación de que los hoteles sanitarios no estaban preparados para una mamá y sus hijos que estaban contagiados, eran sólo para mayores de 18 años”.

“He pedido más fiscalización, es imposible que haya dos controles para 82 mil habitantes, es insuficiente”. “Entrar a cuarentena parcial en la Pintana es sólo un titular, no hay fiscalización suficiente”.

Agregó que cuando hay “40 metros cuadrados para 10 personas no es suficiente, (que entonces) el pasaje es parte de la vida. Es super difícil hacer cuarentena en La Pintana. No estoy diciendo que desobedezcan, sino que se necesita un mayor grado de conciencia, está en juego la vida”.

Pizarro también alegó que “hay una indiferencia, poco respeto por la autoridad local. No me cabe duda que el gobierno se esfuerza por salvar vidas pero nos tienen que tomar en cuenta a los alcaldes, somos los que mejor conocemos nuestra comunas, no tenemos internet para clases online, pero no es de hoy y nunca se buscó una situación”.

“Me preocupa después del primer mes de cesantía de los vecinos, la gran mayoría trabaja en el comercio, en lo informal, y todo está cerrado, no ha entrado ningún peso a las arcas fiscales. (…) Es una incertidumbre vivir con el virus y también con la incertidumbre de qué voy a comer”. “Necesitamos recursos y no estoy llorando. Lo que pasa en Europa, en Italia, estamos muy cerca de que ocurra en comunas del territorio chileno”, dijo.

“Es urgente donde hay hacinamiento, sacar al contagiado. Eso significa una mayor coordinación y disponibilidad de hoteles sanitarios para comunas vulnerables”, concluyó.