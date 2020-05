[FOTO] Pascual respondió crítica tras ir a la montaña en medio de crisis sanitaria: "Infórmese bien"

El ex chico reality, Pascual Fernández, se encuentra realizando su cuarentena en España.

Fernández publicó una foto en su cuenta de Instagram donde aparece en la montaña y una usuaria lo interpeló por su paseo.

Junto a la imagen publicó “hoy el entrenamiento fue entre montañas. Amo lo que se siente estando en un bosque rodeado de árboles y naturaleza... Lástima que la mano del hombre estuvo allí y había zonas que eran auténticos vertederos, entre la belleza del verde...Lo que cada vez tengo más claro, que el virus del planeta es la especie humana...9 km con chaleco de entrenamiento (+12kg), caminata rápida, carrera en cuesta, los bebes y la pura felicidad de verlos contentos a ellos...”.

La usuaria respondió que "bastante lejos te fuiste de paseo. Se puede solo 1km, ¿no sabías?”.

El ex chico reality no se quedó callado y le contestó que “Infórmense bien… 1km para paseo, en las horas de deporte no hay límite de Km, mientras que no se salga del municipio… que tengas buena noche”.