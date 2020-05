Celebre el Día de la Madre de manera segura con estas alternativas online

Este domingo las celebraciones del Día de la Madre serán diferentes a las acostumbradas, pero eso no quiere decir que serán aburridas. De hecho, hay numerosas actividades online agendadas para que las mamás disfruten con sus hijos en esa fecha especial.

La Corporación Cultural de Las Condes (www.culturallascondes.cl) ofrecerá a las 18:00 horas del domingo un concierto online tributo al dúo estadounidense The Carpenters, con una selección del espectáculo Carpenters Acústico que realizó la Compañía Musical Árbol 4 el año pasado en el Centro Cultural de la comuna. Entre las canciones que se podrán disfrutar se cuentan "Yesterday once more", "I need to be in love", "Top of the world", "Close to you" y "Good bye to love", entre otras.

El evento, a cargo de Magdalena Prieto y Fernando Urrutia en las voces, será gratuito y se podrá ver y escuchar entrando al sitio web mencionado.

Otra iniciativa de la Corporación para festejar a las mamás es el "Concurso de Fotografía en Instagram". Aquí, la idea es que los participantes suban a la red social fotos de sus madres etiquetando a @culturallascondes, con el hashtag #CulturalLasCondesMamá.

El premio será para la madre de el o la ganadora y se trata de una obra de la artista visual Paula Tomaz con una ilustración de Frida Kahlo, símbolo de la fuerza, creatividad y capacidad de amar femenina. Se puede concursas hasta este viernes a las 16 horas, mientras que el sorteo en tómbola virtual será publicado el mismo domingo 10. Para más detalles, entrar a www.culturallascondes.cl.

Para las madres - y sus hijos- que gustan de las manualidades, el Museo Violeta Parra (www.museovioletaparra.cl) y Factoría Insomnio (@factoria:insomnio) organizó para el domingo un "Taller de cestería con desechos textiles", a cargo de la investigadora y profesora María Patricia Romero, quien colabora con el Museo Chileno de Arte Precolombino. En el espacio, los participantes aprenderán la técnica tradicional de confección de canastos que aún se usa en muchas comunidades de artesanos del mundo, pero utilizando desechos textiles como materiales (se solicita tener a mano tiras de tela, cordones, cuerdas, hilo resistente, aguja y tijeras).

El curso se transmitirá en vivo al mediodía a través de la cuenta de Instagram del museo (@museovioletaparra) y también en Museo Violeta Parra en Facebook.

Directamente desde Frutilar, el Teatro del Lago permitirá ver a lo largo del domingo la obra de Isidora Stevenson "Réplica", que transcurre en una sala de espera de un futuro cercano. En ese lugar, una reconocida investigadora en neurociencia, un carismático empresario de la industria de las nuevas tecnologías, una terapeuta especializada en desintoxicación, una profesora y un joven hacker descubren que están conectados a partir de la desaparición de un adolescente adicto a las redes sociales.

La obra se podrá ver entrando a www.teatrodellago.cl.

Para quienes quieran sorprender a sus madres con un rico desayuno para partir bien su día, una buena alternativa es pedir uno con despacho a domicilio. Bbiscuit Breakfast ( @biscuit.breakfast ) ofrece uno que incluye pan amasado, rollitos de jamón y queso, palta con sésamo, kuchen de nuez o pie de limón, jugos de frutas, etc. por $29.990. Wengerhaus ( @wengerhaus ), en tanto, ofrece pan de campo, palta, queso fresco, ensalada de frutas, un muffin de arándano y más por $27.990.