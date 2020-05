[VIDEO] Bachelet por carnet Covid-19 del Minsal: "No he leído en ninguna parte que diga cuánto tiempo la inmunidad es segura"

11:10 En el marco de un conversatorio virtual organizado por la Universidad de Chile, la ex Presidenta, aseguró que "el riesgo que tiene ese tipo de carnet o tarjeta es que la gente deje de hacer lo central, que es el distanciamiento social y respetar las medidas de higiene. Sentirse que uno es inmune, y que no contagia a nadie, eso me preocupa".

La ex presidenta y actual Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, participó durante este miércoles en un conversatorio virtual organizado por la Universidad de Chile.

La actividad denominada "Respuestas de los Estados a la pandemia COVID-19 ¿qué hace la diferencia y cómo se protegen los Derechos Humanos?", se extendió por más de una hora, tiempo en que la ex Mandataria abordó los principales factores que han afectado a los países durante el desarrollo de la pandemia.

En su intervención, aseguró que este escenario "ha evidenciado las profundas desigualdades en nuestras sociedades (...) no ha sido fácil para nadie, y quizás por meses o hasta años vamos a ser sometidos a duras pruebas".

Haciendo alusión al alza en las cifras de pobreza y al desempleo que continúa en aumento, Bachelet sostuvo que en cuento al concepto de "nueva normalidad", existen distintos desafíos. No obstante, reiteró que "no sabemos si hay una inmunidad permanente, y cuanto va a durar" en quienes se han recuperado.

Y fue en esta misma línea, donde se refirió al carnet de alta del Ministerio de Salud. "Lo que no he escuchado a la doctora Daza explicar, y me preocupa, es esta tarjeta o carnet covid, porque como no sabemos la inmunidad y lo que se está testenado es la inmunoglobulina, que no define si esos anticuerpos definen valor neutralizador del virus", dijo.

Además, añadió que el Minsal "dicen que es por tres meses, yo no he leído en ninguna parte que diga cuánto tiempo la inmunidad es segura, pero, imaginando que lo fuera, el riesgo que tiene ese tipo de carnet o tarjeta es que la gente deje de hacer lo central, que es el distanciamiento social y respetar las medidas de higiene. Sentirse que uno es inmune, y que no contagia a nadie, eso me preocupa”, replicó.

CONFINAMIENTO

Por otro lado, también hizo referencia a las medidas de confinamiento, asegurando que "como ex jefa de Estado, sé que el confinamiento no puede durar indefinidamente, pero deben cumplirse requisitos básicos para la reapertura de la economía", replicó, añadiendo que este proceso debe ser "gradual".

"El virus no discrimina, pero los impactos sí lo hacen. Siempre los más pobres viven con mayor riesgo sus consecuencias. Un millón de chilenos no tiene acceso al agua potable", sostuvo.