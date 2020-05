Ministra de la Mujer tras ser consultada por sus dichos cuando era alcaldesa: "Júzguenme de lo que hago desde hoy en adelante"

Durante la mañana de este miércoles, la ex alcaldesa de Olmué, Macarena Santelices, juró como nueva ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Fue horas más tarde cuando la nueva jefa de cartera entregó sus primera declaraciones en La Moneda.

En la oportunidad, además de recalcar que se buscará "erradicar" la violencia de género, también fue consultada sobre algunos de sus dichos cuando era jefa comunal.

Entre ellos, declaraciones realizadas en una entrevista, donde aseguró que "no podemos desconocer lo bueno del régimen Militar”.

Ante esto, Santelices aseguró que "las violación a los Derechos Humanos es algo que jamas puede ser justificado (...) los Derechos Humanos no tienen que ser de izquierda o de derecha", dijo, añadiendo que "una posición política no tiene nada que ver con los Derechos Humanos (...) hoy soy ministra de todas las chilenas".

Ante esto, replicó que sus palabras fueron parte de su gestión como alcaldesa. "Júzguenme de lo que hago desde hoy en adelante", sostuvo.

Por otro lado, también fue consultada sobre otras declaraciones, donde hacía alusión a la inmigración, específicamente manifestándose en contra de ella.

"No me corresponde hacer juicios a comentarios que he hecho en el pasado", respondió, añadiendo que "sí puedo solidarizar con los alcaldes".

"Hay muchos inmigrantes que incluso fueron deportados, porque hubo años en que se descontroló la situación", agregó.

Finalmente, ante la pregunta de si se "arrepiente" de sus palabras, toando en cuenta la realidad de muchas mujeres migrantes, concluyó que "uno no tiene que arrepentirse algo hoy como ministra de la Mujer".