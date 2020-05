Mañalich defendió "Carnet Covid-19" tras dichos de Bachelet: "El proyecto sigue adelante"

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió al denominado carnet Covid-19, luego de que la expresidenta Michelle Bachelet, en un foro virtual organizado por la Universidad de Chile, planteó que la emisión del documento tenía el riesgo de que las personas relajaran las medidas de precaución.

Mañalich en la entrega diaria de las cifras del coronavirus, dijo desconocer las palabras de la expresidenta y actual alta comisionada de la ONU para los DD.HH., pero afirmó que "el proyecto sigue adelante".

"No he tenido lamentablemente la oportunidad de escuchar los dichos de la Alta Comisionada", dijo el titular de Salud, quien agregó que el "proyecto (de carnet covid) sigue adelante, está todo diseñado. Yo espero que podamos viajar -prefiero no decir donde- a una ciudad donde ha habido un éxito en esta materia ya, y entregar este viernes o sábado a más tardar, los primeros carnet Covid".

El ministro añadió que "tenemos que hacer un plan piloto, como vamos a iniciar este fin de semana, porque ya el dispositivo está completamente diseñado y acordado en un lugar para ver efectivamente qué efecto produce discriminación, que uso le da la gente a esto, es un uso legítimo o no".

El titular de Salud además dijo que el documento durará máximo tres meses pues "es el período en el cual nosotros en base a la ciencia podemos decir que la posibilidad de que esa persona se contagie de nuevo por coronavirus es muy remota".