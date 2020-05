Intendente Guevara tras anuncio de nuevas cuarentenas: "No hay permiso para ir a trabajar"

Esta jornada el Gobierno anunció nuevas comunas que entraran en cuarentena, el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, se refirió a a esta situación y aseveró que "no hay permiso para ir a trabajar".

En una conversación con el canal 24 horas Guevara también comentó sobre la petición de 22 alcaldes que pidieron que se aplique cuarentena total en todo Santiago y expresó que es prácticamente imposible.

El intendente aseveró que "hay solicitudes de todo tipo. No soy la autoridad sanitaria, pero me imagino que eso es muy difícil que eso ocurra, toda vez que hay muchas comunas en la región que no tienen casos o no han tenido en las últimas dos semanas (...) Imponer una medida tan dura en comunas que no han tenido contagiados en las últimas dos semanas, no tiene sentido".

En esa misma línea, aseguró que no existe un salvoconducto para asistir a trabajar. "Los salvoconductos para personas que están en una comuna con cuarentena son para asistir a un funeral o asistir a una actividad médica, todo los demás tienen que quedarse confinados en el hogar. No hay permiso para ir a trabajar, salvo que trabaje en un hospital o en un centro de abastecimiento", o en alguna labor que se considere esencial. Por lo mismo, recalcó que "las personas no pueden ir a trabajar", aseveró.

También, comentó que las nuevas cuarentenas conlleva un confinamiento de más de 4 millones de habitantes, por lo que será "es un desafío enorme".

"Sin el apoyo de la ciudadanía, va ser casi imposible (...) No se trata de cuidarnos por una multa, sino que por ser generosos, de cariño, de amor, de cuidar al prójimo", manifestó.