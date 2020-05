Ministra del Trabajo valoró decisión de Cencosud de no acogerse a ley de protección del empleo pero advirtió "cuestionamiento"

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se refirió durante esta jornada al paso atrás que dio Cencosud, decidiendo no acogerse a la ley de protección del empleo.

En este sentido, la jefa de cartera aseguró que "me parece muy bien que una empresa que claramente hizo un uso de la ley que no era la correcta, y generó toda la polémica que generó, dé la cara y haga una declaración pública", dijo, aunque indicó que "el proceso de reintegro de los dineros no está regulado, y por lo tanto es un tema que se tendrá que ver", dijo a Emol.

Y en este sentido, insistió que "lamentablemente por este hecho, una ley, que lo que buscaba era proteger a los trabajadores y proteger los ingresos, queda en cuestionamiento y podríamos ver otras empresas que sí se encuentran en la necesidad se abstengan de usarla, poniendo en peligro esos puestos laborales. Por eso es un hecho muy complejo y un hecho muy sensible".