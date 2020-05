Paloma Mami: "Va a ser muy diferente pero estoy loca por cantar así que vamos a hacer un show virtual igual"

Cuando se desató la pandemia y se cerraron las fronteras, Paloma Mami (20) estaba en Puerto Rico, de donde es su pololo. Así fue que se quedó "atrapada" ahí, en la isla del Caribe y cuna del reggaeton.

Desde ese lugar, cuenta a hoyxhoy vía Zoom, la estrella pop ha grabado nueva música, ha aprendido a cocinar para comer mucho, dice. "Mi mamita me cocinaba pero ahora lo hago yo y he aprendido, yo creo", detalla.

Sí, yo creo que todos nos hemos vuelto un poco locos por no poder salir, caminar, hacer nada. Yo como que sigo cuerda gracias a poder grabar. Es lo que me calma, más que nada he hecho eso y ver programas de Netflix

"The walking dead", mucho; "Alienígenas Ancestrales", demasiado, es muy interesante; vi "Tiger King", y eso.

Aunque cree que toda su vida estuvo acostumbrada a estar lejos de su familia, repartiendo su tiempo entre Nueva York y Chile, hace un tiempo Paloma Mami está radicada acá, "entonces extraño mucho a mi familia, me acostumbré a estar con ellos los fines de semana y ahora los extraño mucho; extraño mucho la comida de mi abuelita y a mis primos", dice haciendo un gesto de llanto.

Desde el lanzamiento de su primer sencillo, "Not steady" en 2018, justo después de su salida de "Rojo", Paloma Mami ha ido dando pasos lentos hacia su disco debut, que hoy dice, tiene casi listo, aunque aún no tiene clara la fecha de su debut.

Sin embargo, la chilena ha acortado la espera con nuevos singles. En diciembre presentó "Mami" y la semana pasada "Goteo", que acompañó de un videoclip en el que aparece como una luchadora de videojuegos, muy en el estilo "Mortal Kombat", del que se declara fanática.

Para el tema la artista contó con la producción del español El Guincho y con una suerte de colaboración de Rosalía. "Aunque ella no estuvo ahí, como El Guincho es su productor, pudo sacar archivos que tenía de Rosalía y pudo agregarla en la parte musical", explica.

En inglés goteo es drip y hay muchas canciones hablando del drip, como el flow de alguien, que tiene muchas cadenas, que se viste bacán y tiene flow. Así que hace mucho quería una canción así y nunca lo podía hacer como quería. Y cuando estaba en Los Angeles me junté con El Guincho y él lo hizo realidad. Le dije la idea y le encantó.

Sí, escribo toda la canción en inglés y después con alguien lo traduzco al español, porque mi español no es perfecto. Pero yo creo que he mejorado mucho. En esta cuarentena estoy intentando hacer todo en español para que sea más fácil escribir en español.

Está bastante avanzado, yo diría como el 70% y todo se atrasó un poco por la cuarentena, entonces estoy casi terminada pero eso es todo lo que puedo decir.

Es muy importante, porque es algo que demuestra quién eres y como este va a ser mi primero, es muy importante. Lo he tratado como si fuera mi hijo, es muy sagrado para mí, he puesto mucho trabajo en hacerlo, he colaborado con muchas personas que nunca había pensado, entonces es de muchos colores, yo creo el disco. Y creo que las personas con esto me pueden conocer más como artista.

Sí, yo creo que sí. Mis shows tienen mucho que ver con mis bailarinas, mis músicos, con lo que pasa en vivo, entonces vamos a ver cómo se puede hacer. Va a ser muy diferente pero estoy loca por cantar, así que vamos a hacerlo igual.