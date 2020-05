Brian May fue hospitalizado tras sufrir desgarro mientras hacía labores de jardinería en su casa

12:27 "El dolor es implacable", aseguró, pidiendo a sus seguidores que "por favor no me envíen compasión, sólo necesito un silencio curativo por un tiempo".

Brian May, contó a través de sus redes sociales que sufrió un accidente cuando hacía labores de jardinería en su casa, en medio de la cuarentena. El músico debió ser hospitalizado.

"No, el virus aún no me contagió, gracias a Dios (...) Además de estirarme demasiado y sufrir el acoso de demasiadas demandas… me las arreglé para romper mi «Gluteus Maximus» en pedazos en un momento de jardinería demasiado entusiasta", explicó, añadiendo que se trató de un desgarro.

"Me encuentro en un hospital escaneado para averiguar exactamente cuánto me he dañado realmente, añadió.





Con ello, contó que se mantendrá un tiempo lejos de las redes, pues "el dolor es implacable", añadiendo: "Por favor, por favor no me envíen compasión, sólo necesito un silencio curativo por un tiempo".