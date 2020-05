"No se me da mucho el piluchismo": Jani dueñas reflexionó en medio del confinamiento

"Mira a mi no se me da mucho el piluchismo en instagram, tampoco se me da decir pelarse o hola bb, pero eso es porque ya no estamos pa hablar como adolescentes noma´s. No se mandar el nude, tampoco entiendo muy bien de que hablan cuando hablan de sexo virtual, tal vez soy demasiado old school".

Esta fue parte de la reflexión que realizó Jani Dueñas en su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía con sus seguidores. En medio de la cuarentena, explicó cómo vive hoy su cotidianidad, añadiendo pensamientos sobre las formas de relacionarse en la actualidad.

"Me da mucha envidia los que si saben porque creo que sobrevivira´n mejor en este nuevo mundo. Yo no se, siento que voy a salir de aqui´ sin herramientas, solo tengo esto, mi clavi´cula, esta foto, tal vez mi ma´xima expresio´n de mandar un 1313 virtual al mundo", añadió.