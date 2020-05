Autopistas criticaron al MOP: "Está haciendo una interpretación nueva e inconsistente de las Bases de Licitación"

Luego de que el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, diera a conocer los cobros indebidos en algunas autopistas de Santiago, éstas se refirieron a esta situación y criticaron sus dichos, a lo que el titular del MOP respondió.

La Asociación de Concesionarios de Obras de infraestructura Pública, Copsa AG, aseveraron que "nuestras concesionarias han dado fiel cumplimiento y aplicado correctamente los contratos de concesiones de Obras Públicas, redactadas por ese ministerio, durante todos los años de su vigencia, y en especial sus normas tarifarias".

"Luego de varios años, la actual administración del Ministerio de Obras Públicas está haciendo una interpretación nueva e inconsistente de las Bases de Licitación, las cuales nuestros asociados han cumplido fielmente, lo que difiere de lo que se ha querido exponer a la opinión pública", afirmaron.

Por su parte, la autipistaVespucio Norte rechazó "categóricamente la acusación del Ministro de haber aplicado tarifas por sobre lo permitido en el contrato".

"Profundamente que los dichos del ministro llamen a confusión pública y minen as confianzas en el Sistema de Concesiones, que ha realizado valiosos aportes a la infraestructura y al desarrollo del país" agregó.

El ministro Moreno respondió a estas declaraciones y manifestó que las autopista "han señalado que el contrato no se entiende de la manera que yo le estoy señalando, sino que lo que establece es simplemente una opción para ellos".

"Que la cláusula que dice que hay que bajar las tarifas no es una obligación, si no que es una cosa que es facultativa para ellos. Si ellos quieren las bajan, si ellos no quieren no las bajan, obviamente esto no tiene sentido", afirmó.

Además, el secretario de Estado aseveró que "es una obligación cuando se trata de una baja de tarifas realizarla, es una opción cuando hay que subir, por supuesto es un beneficio de ellos, pero cuando es en beneficio de los usuarios, obviamente que es una obligación y así lo establece el contrato".

También Moreno dijo que van a ir a las comisiones arbitrales para que se establezca "la justa interpretación del contrato, del ajuste de interpretación de estas cláusulas, y de esa manera se sanje este tema".

Finalmente, informó que se están investigando las tarifas de los años anteriores, pues según el ministro esto también ha pasado en los años anteriores y por lo tanto también hay errores en los años anteriores, si esas comisiones le dieran la razón a lo que yo estoy señalando que es la opinión que tiene el ministerio de Obras Públicas, esas concesionarias tendrían que hacer devolución de lo cobrado erróneamente".