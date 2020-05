Evelyn Matthei: "A la oposición la veo rasca"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, criticó duramente a la oposición y aprovechó para calificar a Ximena Ossandón como "una verguenza".

A través de un Live en Facebook, la edil compartió con el senador de Evópoli, Felipe Kast, donde expresó que "la diputada Ossandón es una, ¡pero una vergüenza! Además, tiene un marido que es economista... no debería hablar de maridos, porque en realidad ella fue electa por sí misma, no necesita al marido; pero por último, tiene a alguien a quien le puede preguntar. ¡Y la cantidad de cosas que dice y que propone! La cosas que propone, te juro que me da vergüenza ajena".

"Y parte por 'los nuestros' porque, claro, criticar a los del frente es más fácil, pero hay varios más, no es ella sola", señaló.

"Es una palabra muy fuerte, muy fuerte, pero la veo pequeña, sin ideas, mezquina, preocupada de la cosa chica", finalizó.