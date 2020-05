Briones tras aprobación de diputados al Ingreso Familiar de Emergencia: "Esta crisis nos va a seguir exigiendo muchos esfuerzos"

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió a la aprobación de la Cámara de Diputados a las observaciones que realizó el presidente Sebastián Piñera la ley de Ingreso Familiar de Emergencia.

El secretario de Estado manifestó que la "institucionalidad que hemos sido capaces de construir en las últimas tres décadas", se refirió a los cuestionamientos de la oposición y sostuvo que "esta crisis es una película, no es una foto, nos va a seguir exigiendo con mucha fuerza".

"Hemos tenido legítimas diferencias con la oposición, pero creo que lo sustantivo es reconocer que acá hay un esfuerzo muy grande del Gobierno, es un esfuerzo inédito. Sé que la danza de millones para que gente es difícil de entender, pero solo les quiero decir que US$830 millones en tres meses es una cifra que nunca en nuestra histórica habíamos conocido", agregó.

Ante las críticas por tener la posibilidad de aumentar más el monto Briones señaló que "ese fondo está ahí, no está para mirarlo, está para gastarlo, va a estar disponible para nuevas ayudas, porque esta histórica sigue, los capítulos están por descubrirse, no los conocemos, no tenemos una bola de cristal".

"Es muy importante que entendamos esto, enfrentamos la peor crisis que hayamos conocido en décadas tanto en Chile como en el mundo, con niveles de incertidumbre elevados, con una situación económica que se deteriora cada día más, y si bien el golpe es transitorio, va a ser muy muy fuerte", remarcó.

Además, el titular de la cartera expresó que"no podemos cometer la irresponsabilidad de gastarnos todo hoy día y quedarnos al descubierto mañana, tenemos que guardar cartuchos, guardar balas".

"soy un convencido de que esta crisis nos va a seguir exigiendo muchos esfuerzos, no solo por la variable sanitaria", también por la "situación económica que va a ser muy complicada, muy difícil", finalizó.