Representante de la OPS coincidió en que no hay relación entre aumento de casos y llamado a la "nueva normalidad"

En conversación con radio Pauta, el representante de la OPS/OMS, Fernando Leanes, coincidió con el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, quien ayer, durante el reporte diario del estado de la pandemia de coronavirus en el país, descartó un aumento de los casos con el llamado realizado por el gobierno a una "nueva normalidad".

Leanes dijo que el día en que se abordó la denominada "nueva normalidad", la situación fue que "se actualiza la estrategia y se dice que ya no vamos a volver a la normalidad de antes, sino que vamos a volver a una nueva normalidad".

El representante del organismo, sin embargo, planteó que "Ese mensaje de normalidad en Chile fue tomado por muchas personas como que era un llamado a relajar las medidas. Nosotros no lo vimos de esa manera, lo vimos de la manera que lo planteó la OMS".

"A mí me parece que no era el mensaje, y que más bien tiene que ver con una cosa que habíamos dicho hace tres semanas, con bastante antelación a lo que ocurrió, y es que el virus empieza a circular en áreas en donde las personas no estaban haciendo la cuarentena, no estaban tomando medidas de prevención, y sencillamente porque no pueden hacerlo muchas personas", indicó.