Gloria Simonetti: "Estoy muy motivada por tratar de llegar a mi público de la manera que se estila hoy"

Gloria Simonetti dice que siempre está planeando algo, que lo suyo no es quedarse quieta. Aunque explica que, como toda la industria musical, se ha visto fuertemente golpeada, primero, por el estallido social y ahora por la pandemia, cuenta que ya está pensando en cómo zafar del momento con novedades.

"Yo siempre estoy haciendo planes", dice la artista, que recién en diciembre pasado lanzó una versión del bolero "Tres palabras" junto a Demian Rodríguez y que explica que ahora "estoy ingeniándomelas porque estoy con varias cosas paralelas". "Una es un disco, otra un programa de televisión y otra que es una cosa que vamos a hacer a través de redes sociales", detalla Simonetti. "Así que estoy muy motivada por tratar de llegar a mi público de la manera que se estila hoy, y si mi gente no me entiende se tendrá que subir al carro no más jajajá", añade con humor.

Aunque su proyecto televisivo aún está en construcción, Simonetti adelanta que mezclará "la música con lo que se usa hoy en día, que es esta cosa como grabada en casa en donde puedes compartir un canturreo con conversa y que se puede hacer simpáticamente tratando de alivianarle el diario vivir a la gente nuestra". "Indudablemente que esto también va direccionado a la gente de mayor edad", agrega.

Parte de esos nuevos proyectos fue el lanzamiento de "Volver a empezar", una canción que escribió y compuso Wildo y que la reunió junto a otros 15 referentes de la Nueva Ola de manera virtual.

"Es una balada que la única pretensión que tiene es convocar un poco de tranquilidad, un poco de paz, un poco de esperanza, un abrazo para la gente de la edad nuestra", comenta sobre el tema para el que puso su voz junto a otros artistas de su generación como Cecilia, Ginette Acevedo, Miguel y Antonio Zabaleta, Germán Casas, Gloria Benavides y José Alfredo Fuentes, entre otros.

La canción salió acompañada de un videoclip en el que se ve a los artistas cantando en sus propias casas. Simonetti cuenta que para eso contó con la ayuda de su pareja, Javier Alarcón, "que es audiovisual, entonces él se preocupó de ponerme la luz adecuada y que me viera bonita".

Desde el año pasado Gloria Simonetti integra el consejo directivo de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes musicales (SCD).

Nosotros hemos percibido que estamos en el cuarto de hora final, claramente no podemos quedarnos como gato mirando a la carnicería, esperando que abran la puerta, tenemos que reinventarnos, que hacer cosas nuevas y cada uno en lo suyo está programando. Yo creo que cada uno tiene que tener la fuerza suficiente para reinventarse y subirse a esta carro que es nuevo, que es el carro de la nueva tecnología y cómo un artista o un cantante puede llegar a su público sin necesidad, por el momento, de subirse a un escenario en vivo.

A sus 72 años, la cantante dice que lo que más le preocupa de la pandemia no es el hecho de ser parte del grupo de mayor riesgo, sino la precariedad que ha evidenciado la crisis en el país.

Ha sido terrible, yo creo que nadie estaba preparado. Después del estallido social nosotros casi que veníamos levantándonos con un pie y aparece esto y nos tira para abajo de un solo combo. Yo soy habitante de Concón, por lo tanto he sufrido menos los avatares de la cuarentena, pero ahora estoy en Santiago por un trabajo y acá me voy a quedar hasta que termine la cuarentena total. Pero aquí me parece que hay un tema más grave que cualquier enfermedad, que es la situación de la gente de escasos recursos. Nosotros somos privilegiados, tenemos cómo darnos vuelta, pero hay mucha gente que no lo va a poder hacer y es eso lo que a mí más me preocupa, más que la enfermedad en sí porque yo ya soy una persona de riesgo.