Intendente se suma a la autocrítica: “Nadie se esperaba que esta segunda ola de contagios fuera tan rápida (...) estamos en un proceso de aprendizaje”

12:06 El intendente metropolitano, Felipe Guevara, señaló que “nadie se esperaba que esta segunda ola de contagios fuera tan rápida y hubiese que volver a la cuarentena en algunas comunas, no tengo ningún problema en reconocer eso”.

“Este es el desafío sanitario más importante de la ciudad. Vamos a salir de esto en la medida que todos colaboremos, en la medida que nadie se dé gustitos. Si entendemos el mensaje, que la salud es lo más importante, vamos a pasar este mal rato entro todos”. “Son más de 6,5 millones de personas confinadas desde el sábado en la mañana en sus casas y ese es un desafío gigantesco. Espero que funcione bien la planificación que hicimos ayer con Defensa, Interior, FFAA y las policías”, dijo el intendente metropolitano, Felipe Guevara, sobre el anuncio realizado ayer por el Ministerio de Salud y que obligará a la totalidad de la provincia de Santiago a estar bajo cuarentena.

“Es la medida más dura que tiene la autoridad en esta lucha contra la pandemia, significa confinar a la gente en su casa, privarla de sus libertades. (…) es una medida muy muy dura y ojalá la cumplamos todos. El llamado es a acatar la norma de la autoridad sanitaria”, dijo en Radio Universo. “Hay mucha gente que está respetando la decisión de la autoridad y no solamente ir con un látigo para los lesos que no cumplen (…) si bien hay gente que hace fiestas, que se creen inmortales, que son de una irresponsabilidad, infinita hay mucha gente que está acatando”.

Consultado si sentía que había que realizar alguna autocrítica frente a la ciudadanía, Guevara señaló: “Estamos viviendo el día a día, no hay una experiencia que copiar porque las realidades en los distintos países han sido distintas, hay coincidencia en que cuando colapsa la capacidad hospitalaria comienza el caos y la muerte, pero todavía no es el caso de Chile”. “Nadie se esperaba que esta segunda ola de contagios fuera tan rápida y hubiese que volver a la cuarentena en algunas comunas, no tengo ningún problema en reconocer eso y en señalar que estamos en un proceso de aprendizaje y que nadie tiene una bolita de cristal para saber lo que va a pasar la próxima semana. Lo que sí sabemos es que la cuarentena parece ser efectiva, donde se aplicó disminuyeron los contagios. Lamentablemente hay que aplicarla a un 90% de la RM, que son millones de personas, eso es lo que sabemos. Si eso sirve de autocrítica, estoy disponible para hacerlo”.