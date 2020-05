Periodista de CHV contagiada con Covid-19 contó su experiencia: "Fue un contacto corto y con mascarilla"

"Los saluda una contagiada asintomática. Estoy en mi sexto día de aislamiento y afortunadamente me sigo sintiendo bien, doy gracias por eso“, comenzó relatando la periodista de CNN Chile y Chilevisión, Marianela Estrada, contando cómo ha vivido sus primeras jornadas después de ser diagnosticada con coronavirus.

“Me pude hacer el examen, porque supe que tuve contacto con una persona que dio positivo. Fue un contacto corto y con mascarilla, pero de todas formas por precaución y protocolo me hice el examen y menos mal, porque di positivo, sino imagínense”, añadió.

Asimismo, aseguró que está "totalmente aislada, mi única salida es al baño y aunque es un paso de mi pieza al baño, lo hago con mascarilla”.

Al finalizar, envió un mensaje a la ciudadanía, asegurando que "esto no es chiste, no es juego, aunque me sienta bien, es una responsabilidad enorme de seguir encerrada. Ni la nariz asomo por la ventana. No somos indestructibles, esto es serio. ¡Si pueden no salgan! No es necesario ir a la peluquería, ir a hacerse las uñas, ni andar de visita. ¡Hay que ser estrictos!”, concluyó.