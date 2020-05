Ministro de Salud emplazó a centros privados a restringir realizacion de exámenes PCR y planificar llegada de insumos

12:48 Jaime Mañalich dijo que la autoridad sanitaria ha fijado criterios para la realización de los test, y que "ojalá que contribuyan no generando colas de cuadras para gente que quiere por razones a veces no justificadas hacerse un examen".

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, llamó a los centros de salud privados a restringir la realización de los test PCR para la detección del coronavirus, luego de señalar que no se producirá la falta de stock de insumos para el test que había sido denunciada por clínicas y laboratorios.

"Rogamos encarecidamente que a pesar del incentivo económico que significa hacer estos exámenes, estos se hagan cuando la autoridad sanitaria ha indicado y eso es cuando una persona tiene síntomas respiratorios o cuando una persona ha sido un contacto estrecho de alguien que ha sido testeado como positivo por coronavirus para ver si está cursando una infección asintomática", dijo el titular del Minsal.

Mañalich añadió que "ojalá los centros privados contribuyan no generando colas de cuadras para gente que quiere por razones a veces no justificadas hacerse un examen, sino que se concentren en hacer los exámenes de acuerdo a lo que ha precisado la autoridad sanitaria".

La autoridad ademas pidió a los centros privados que planifiquen la llegada de sus insumos y stock. "No es entendible que una gestión adecuada en un recinto asistencial no prevea un aumento del uso de un determinado insumo y no acelere la llegada de insumos que están disponibles en el mundo. No es que no estén, están disponibles para permitir la continuidad", indicó.